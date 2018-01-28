ضبط متهم بالسطو المسلح على صيدلية باستخدام سلاح وهمي

المواطن - مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط أحد الأشخاص المتهمين بالسطو المسلح وسرقة إحدى الصيدليات بالعاصمة المقدسة، باستخدام سلاح وهمي.

و كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، عن تلقي مركز العمليات الأمنية الموحد (٩١١) بلاغاً يتضمن تعرُّض إحدى الصيدليات بالعاصمة المقدسة لسطو مسلح وسرقة مبلغ مالي بعد إشهار السلاح على موظف الصيدلية.

وأوضح أنه تم على الفور اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة، حيث أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه من قِبَل الدوريات الأمنية، وكذلك ضبط السلاح المستخدم من قِبَله والذي اتضح أنه سلاح (وهمي)، وذلك عقب ارتكابه الحادثة بوقت وجيز، وتم إيقافه وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.







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