عاجل .. ضبط 20 ألف دولار مزيفة و40 ألف ريال بحوزة7 وافدين ومواطنين في الرياض

المواطن - الرياض

أطاحت شرطة الرياض بعصابة لترويج العملات المزيفة وعثرت بحوزتهم على دولارات أميركية وقرابة ١٠٠ ألف ريال.

يأتي ذلك ضمن جهود الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض المشاركة في حملة وطن بلا مخالف، حيث تمكنت القوة المكلفة بمهام الحملة من الإطاحة بـ ٧ وافدين بينهم مخالف ومواطنون امتهنوا تزييف العملات وبيعها، بأحد الأحياء شمال العاصمة الرياض.

وتبين للجهات المختصة أنهم يسوقون لبيع عملة الدولار المزيف بأقل من قيمتها ، وضبط بحوزتهم ما يقارب ٢٠ ألف دولار مزيفة و٤٠ ألف ريال سعودي وبلغ إجمالي القيمة الفعليه للمضبوطات قرابة ١٠٠ ألف ريال ، جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

وخلال الفترة الماضية تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض من كشف وضبط عدد من القضايا المختلفة بما يتماشى مع الأهداف المرسومة لنتائج الحملة من ضبط للمخالفين وتجفيف لمنابع الجريمة.







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