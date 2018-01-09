عاجل.. متحدث البنوك لـ”المواطن”: بدل غلاء المعيشة يساعد المواطنين على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة .

أكد طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، لـ”المواطن” أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الكريمة المبلّغة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت أو اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى؛ قرار وتوجيه صائب وفي محله، لاسيما وأن البدلات والمكافآت التي أمر بها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جاءت لدعم المواطن وتوفير الحياة الكريمة له.

وأضاف أن البدلات والمكافآت تستهدف مساعدة المواطنين على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠ وبرامجها الـ١٢، والتي تهدف جميعها -بإذن الله تعالى- إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد السعودي.

وأكد حافظ أن التوجيهات واللمسة الحانية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليست بالمستغربة منه يحفظه الله، وستكون عوناً للمواطن -بعد الله- لمواجهة غلاء المعيشة، سيما بعد رفع أسعار البنزين وفرض ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن الأمر بصرف البدل سوف يُعطي المواطنين فرصةً كافيةً للتأقلم مع تلك المتغيرات.







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