عاجل.. متحدث الزكاة والدخل لـ”المواطن”: الدولة ستتحمل الضريبة للخدمات العلاجية فقط وليس الدوائية

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة .

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والدخل حمود الحربي لـ”المواطن” أن الأمر الملكي الخاص بتحمُّل الدولة ضريبة القيمة المضافة للخدمات الصحية سيكون فقط للخدمات العلاجية وليس الدوائية.

ونفى الحربي، خلال ورشة عمل أقيمت أمس بتنظيم من وزارة الثقافة والإعلام، ما أُشيع بأن الدولة ستتحمل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالأدوية.

ولفت الحربي إلى أن الـ٥% المعدة كضريبة قيمة مضافة هي الأقل عالمياً، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة معمول بها في أكثر من ١٦٠ دولة وبِنَسب مختلفة.

وبيَّن الحربي أن الهيئة العامة الزكاة والدخل بصدد الانتهاء من الترتيبات النهائية للأمر الملكي وكيفية آلية تنفيذ الأمر الملكي الكريم والمتعلق بكيفية (سداد/ رد) المبالغ لمنشآت القطاع الصحي.

وشدد الحربي على أن وعي المستهلك وتعاونه مع الهيئة في رصد المخالفات له الأثر الكبير في ضبط السوق مِن المتلاعبين، لافتاً إلى أنه تم ضبط ٢٥٠ مخالفة خلال أسبوع.

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر عدداً من الأوامر الملكية، من بينها تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.







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