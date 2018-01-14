عاجل .. ولي العهد يوجه بعلاج الطفلة نوره المطيري في مستشفى الملك عبدالله التخصصي

المواطن - الرياض

وجه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس السبت، بنقل الطفلة الكويتية نوره المطيري، البالغة من العمر ١١ شهرًا، من مستشفى الأطفال والولادة بحفر الباطن إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالحرس الوطني بالرياض لاستكمال علاجها من الالتهاب الرئوي.

ويأتي التوجيه في لفتة إنسانية غير مستغربة من ولي العهد الذي طالما كانت توجيهاته تحمل طابعًا إنسانيًّا.

وفي وقت سابق، وجّه ولي العهد بعلاج التوأم السيامي حنين وفرح غانم من مدينة غزة في دولة فلسطين وإجراء الفحوصات اللازمة في المملكة.







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