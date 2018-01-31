يورشيتش يتولى تدريب النصر

المواطن – مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة سلمان المالك، تعيين المدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

وأكد حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مجلس الإدارة أنهى، قبل قليل، إجراءات التعاقد مع كرونسلاف يورشيتش، وتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي النصر، قد أعلن قبل قليل، عن إلغاء عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب غوستافو كونتيروس، بعد تراجع نتائج العالمي خلال الفترة الماضية، والتي لم تكن في مستوى طموح وتطلعات الإدارة والجماهير.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لهزيمة مفاجئة أمام التعاون، في اللقاء الذي جمع الفريقين، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، ليكتفي بالمركز الرابع برصيد 27 نقطة.







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