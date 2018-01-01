عاجل.. 15 قتيلًا في مظاهرات إيران والرقم قابل للزيادة

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة القتلى في المظاهرات الإيرانية إلى 15 شخصًا بعد سقوط 3 ضحايا اليوم.

واعترف التلفزيون الإيراني اليوم بمقتل 12 شخصًا بينهم 10 سقطوا في مواجهات أمس مع قوات الباسيج فيما يرجح مراقبون أن عدد القتلى أكبر بكثير من هذا الرقم.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية مظاهرات غير مسبوقة حيث طالب المتظاهرون بتنحي روحاني حاملين شعارات الموت للديكتاتور الموت لخامنئي.







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