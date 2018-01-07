عادل التويجري: ما فعله آل الشيخ رائع وهذا وصفي لإعلام الأعداء

المواطن - محمد سمعة

أيد الناقد الرياضي عادل التويجري، مافعله تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بعد تغريداته الأخيرة.

وكان آل الشيخ كذّب الشائعات والتي أُطلقت مؤخرًا حول ثمن إقامة حفل تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم بالإضافة لوجود شائعات أخرى هدفها إحداث بين الجماهير السعودية وهيئة الرياضة.

وتحدث التويجري في برنامج أكشن يا دوري قائلًا: تغريدات معالي رئيس هيئة الرياضة تعني أننا ذاهبون للريادة، من اليوم الأول تم الإعلان عن أن مشروع الأهلي المصري ليس بأموال حكومية وإعلام الدنفسة لا يفهم.

وتابع التويجري: لم نكمل 120 يومًا، وهناك حملة تشويه قذرة المشروع ليس كرة قدم فقط هو مشروع دولة، هيئة الرياضة لم تُلزم أحدًا في الأهلي بالخروج، لكن الهيئة لا تريد تحويل الأندية إلى بقالات.

وأضاف التويجري: هناك فرق بين الإثارة الرياضية والذهاب مع توجهات إعلام الدنفسة الجيد، إن هيئة الرياضة لم تتردد بالرد على التيارات القذرة.

وقال التويجري: مشروعنا يمثل بلدًا بأكمله، ويجب أن ينجح.. حتى الإعلام الغربي الذي لا صلة له بنا تعامل مع بطولة #كأس_الملك_سلمان_للشطرنج بكل مهنية إلا إعلام “الدنفسة”







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