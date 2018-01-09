عادل عزت ومدرب الأخضر يعقدان مؤتمرًا صحافيًّا لهذا السبب

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عقد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عادل عزت، والمدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الأربعاء.

وقال المنتخب السعودي عبر حسابه على “تويتر”: “رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت والمدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان أنطونيو بيتزي يعقدان غدًا مؤتمرًا صحافيًّا في الرياض، وذلك للحديث عن البرنامج الزمني للمنتخب استعدادًا للمشاركة في كأس العالم”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، عن تعاقده مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لتدريب الأخضر وقيادته في منافسات كأس العالم 2018 في الصيف المقبل بروسيا، خلفًا لمواطنه إدجاردو باوزا.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2018 المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع روسيا البلد المستضيف، والمنتخب المصري، بالإضافة إلى أوروجواي.







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