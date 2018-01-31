عاملان وراء فوز الأهلي المصري على الإسماعيلي

المواطن - محمد سمعه

نجح الأهلي المصري في تحقيق الفوز على منافسه الإسماعيلي بنتيجة هدف دون رد في إطار لقاءات الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم؛ لينافس الأهلي بقوة على البقاء في صدارة ترتيب الدوري المصري.

وأراد الأهلي المصري الفوز على الإسماعيلي وذلك من أجل الانفراد بصدارة ترتيب الدوري المصري، وبفارق 9 نقاط عن نادي الدراويش.

وبدأ الأهلي المصري مباراته أمام الإسماعيلي بضغط كبير؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في مباراة الأمس.

وحاول الأهلي المصري استثمار الفرص والتي سنحت له في الشوط الأول ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من اللاعب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، والذي أنقذ مرمى فريقه من أهداف محققة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري والإسماعيلي بتعادل الفريقين دون أهداف.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي المصري مسلسل إهدار الفرص عبر كل من وليد أزارو وعبدالله السعيد مع إهدار جونيور أجايي لفرصتين محققتين أمام الدراويش.

قرر مدرب الأهلي المصري حسام البدري الدفع باللاعب وليد سليمان؛ وذلك من أجل تنشيط الناحية الهجومية للمارد الأحمر في المباراة.

ونجح وليد سليمان، بعد معاناة، في تسجيل هدف الفوز الغالي لفريق الأهلي المصري في المباراة عبر رأسية مُتقنَة بعد تمريرة عرضية جيدة من اللاعب عبدالله السعيد.

انتهت المباراة بفوز الأهلي المصري بهدف دون رد؛ ليصبح رصيد المارد الأحمر 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري وبفارق 9 نقاط عن نادي الإسماعيلي صاحب المركز الثاني.

نجح الحارس محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، في التألق في مباراة الإسماعيلي ومنع فرصة هدفين محققين من الدراويش خلال المباراة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :