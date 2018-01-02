عام 2017 كابوسًا لبوفون لسببين

المواطن - محمد سمعه

يُعتبر عام 2017 هو عام سيئ للحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي .

ورغم فوز اليوفي ببطولة الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا لكن عام 2017 مثّل كابوسًا للحارس الإيطالي بوفون .

ويأتي السبب الأول هو خسارة يوفنتوس للقب دوري أبطال أوروبا في يونيو من العام الماضي أمام فريق ريال مدردي برباعية مقابل هدف .

أما السبب الثاني هو فشل إيطاليا في الصعود لمونديال 2018 بعد الخسارة في الملحق الأوروبي من المنتخب السويدي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

وذُكر في الفترة الأخيرة أن بوفون يفكر في اعتزال كرة القدم بعد نهاية الموسم الحالي حيث سيكون بلغ من العمر 40 عام .

سبق لبوفون أن فاز بلقب كأس العالم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي على حساب المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية .







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