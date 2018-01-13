عبارات الركاب تنقل 11657 راكبًا بين جازان وفرسان في 5 أيام

المواطن - واس

أسهمت عبارات نقل الركاب بمنطقة جازان، في نقل 11657 راكبًا و1264 سيارة بين مينائي جازان وفرسان، منذ يوم الاثنين الماضي وحتى أمس الجمعة، حيث بلغ عدد المغادرين من جازان إلى فرسان 6496 راكبًا و680 سيارة والمغادرين من فرسان إلى جازان 5161 راكبًا و584 سيارة.

جاء ذلك في وقت عززت فيه شعبة النقل البحري بفرع وزارة النقل بجازان عدد رحلات نقل المسافرين من ميناء مدينة جازان إلى ميناء جزيرة فرسان إلى 72 رحلة، وذلك بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، ولمواكبة زيادة إقبال المسافرين إلى جزر فرسان لاعتدال أجوائها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان، المهندس محمد بن أحمد الحازمي، أن زيادة عدد الرحلات إلى 72 رحلة جاء بواقع ثلاث رحلات من ميناء فرسان إلى ميناء مدينة جيزان وثلاث رحلات بالاتجاه المقابل؛ نظرًا لزيادة الإقبال على جزيرة فرسان خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وتزامنًا مع انطلاق فعاليات مهرجان جازان الشتوي العاشر، مشيرًا إلى أن الإدارة عملت على دعم مكاتب الحجز وصالات الركاب بكوادر بشرية من موظفين ومشرفين من إدارة النقل لضمان تقديم خدمة أفضل للمسافرين عن طريق العبارات، فيما تم توظيف أول عنصر نسائي في صالة الركاب بفرسان.

ودعا الحازمي جميع المسافرين إلى الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة النقل المخصص لحجز العبارات، مبينًا أنه ليس من الضروري طباعة التذاكر، بل يتم الاكتفاء برقم الباركود الخاص بالتذكرة؛ نظرًا لتزويد صالات الميناء بخدمة قراءة الباركود.







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