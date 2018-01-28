عبارات الشكر تنهال على خالد بن فهد

المواطن – مروة نبيل

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هاشتاقًا يحمل اسم شكرًا خالد بن فهد من أجل توجيه عبارات الشكر والتقدير إلى عضو النصر الداعم؛ للوقوف بجانب العالمي خلال الفترة القليلة الماضية.

وأعلن نادي النصر، اليوم الأحد، عن نجاح مجلس الإدارة في تجديد تعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، عمر هوساوي، لمدة موسمين، بدعم من عضو الشرف الداعم الأمير خالد بن فهد، الذي سبق وتكفل بتجديد عقدي أحمد الفريدي لمدة سنتين، وبرونو أوفيني، لمدة عام.

وتفاعلت الجماهير مع هذا الخبر بطريقتها الخاصة، عن طريق تدشين هاشتاق شكرًا خالد بن فهد الذي قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” في المملكة، بعد تفاعل الآلاف معه، ورصدت “المواطن” ردود الفعل على الهاشتاق، وكتب “أبو شوق الراجحي”: “كلمات الشكر قليلة بحقك مهما قلنا فيك لن ولم نوفيك حقك الله يسعده وجعل عمره طويل”.

وقال الصحافي الرياضي “عبدالرحمن الفريح”: “من قلب كل عاشق نصراوي: شكرًا خالد بن فهد ساهم ودعم بشكل كبير في إعادة النصر للمنصات والتتويج في 2014- 2015 ساهم بتجديد عقود لاعبين كُثر وجلب صفقات كبيرة- دعم بصمت بدون أن يُذكر اسمه وظهر اسمه على السطح بدون رغبة منه الآن عاد لنصره من جديد فعلًا”.

وكتب حساب يحمل اسم “محمد العاطفي”: “في فترة بسيطة جدد لنجوم النصر التجديد مع عمر هوساوي خطوة رائعة”، وقال “صالح العروان”: “صدقوني لا تكفي أبدًا المفروض نحج عنه ذَا هذا اللي موسع صدورنا يالله لا تحرمنا منه يا رب”.

وعلق الصحافي أحمد الجدي، قائلًا: “أعضاء شرف النصر دوركم ومواقفكم جميله طوال السنوات.. نصركم في هذا الوقت يحتاج وقفتكم جميعًا لدعم الكيان ماديًّا ومعنويًّا والنصراويين لن ينسون وقفاتكم”، وكتب “رزانيستا”: “من أسباب عودة النصر 2014 الداعم خالد بن فهد، إصرار سلمان المالك على عودته أكبر بطولة لنا”.

وتابع “محمد البهيجان”: “في يومين فقط! جدد للفريدي! وجدد لبرونو! وجدد لعمر هوساوي! ما يُقدمه ليس دعمًا للنصر فقط! بل (محافظة على مكتسبات النصر)! دعمٌ بسخاء.. يا رجل الوفاء..! شكرًا سمو الأمير خالد بن فهد!”.

حساب يحمل اسم “شهراني”، قال: “شكرًا بحجم السماء للعاشق والداعم الكبير أنت البطولة بحد ذاتها”، وكتب “مبارك”: “أتمنى من خالد بن فهد الدعم بقوة والاستمرار مع نادي النصر”.







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