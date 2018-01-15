عبث مجهولين يشعل حريقاً بأشجار العرعر في بلقرن

المواطن - سعيد آل هطلاء - بلقرن

باشر مدني بلقرن بعسير صباح اليوم الاثنين حادث حريق في أعشاب يابسة وأشجار وشجيرات وبعض أشجار العرعر وأشجار الزيتون البري بمساحة تقدر بـ 100×80 m في موقع جبلي بقربة العلا مركز باشوت بمحافظة بلقرن.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي أن فرق الدفاع المدني قامت بمباشرة الحالة واحتواء الحريق وإخماده.

وأضاف العاصمي أن سبب الحريق من خلال التحقيق والتقصي يعود إلى عبث مجهولين بالموقع وتم التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة حيال استلام الحادث ومتابعة الحالة.







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