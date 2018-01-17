عبدالله أبا الخيل متحدثًا رسميًّا لوزارة البيئة والمياه والزراعة

المواطن - يحيى العمري

أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام متحدثًا رسميًّا باسم الوزارة.

ويحمل أبا الخيل درجة الدكتوراه في الاتصال الرقمي من جامعة سالفورد في بريطانيا، وكان قد عمل أستاذًا مساعدًا في كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ومستشارًا إعلاميًّا.

ويمكن التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة على البريد الإلكتروني (A.abalkhail@mewa.gov.sa) أو الهاتف 0114172050 لتلقي الاستفسارات الإعلامية المتعلقة بأنشطة الوزارة.







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