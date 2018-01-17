عبدالله بن علي آل ثاني يصل الكويت بعد زيارته أبو ظبي

المواطن ـ رقية الأحمد

وصل عضو الأسرة الحاكمة في قطر، الشيخ عبدالله آل ثاني، إلى الكويت، عقب مغادرته أبو ظبي، مساء الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأكّدت مصادر صحافية كويتية، مساء الثلاثاء، وصول الشيخ عبدالله آل ثاني إلى الكويت، مشيرة إلى أنَّ “هذه المعلومات تنفي، مزاعم الدوحة، في شأن احتجاز الشيخ عبدالله آل ثاني، في الإمارات”.

وكانت أبو ظبي، قد نفت في بيان رسمي لها، المزاعم التي حاولت الدوحة الترويج لها، مؤكّدة أنَّ الشيخ عبدالله توجه إلى الإمارات بإرادته الكاملة، وله مطلق الحرية في مغادرتها متى شاء ذلك.

ومن جانبه، كشف الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أنَّ المقطع الذي حاولت الدوحة ترويجه، قديم وتم تسجيله في ظروف خاصة، في إشارة إلى أنَّ النظام القطري أجبره على ما قاله، قبل أن يتمكن من مغادرة الدوحة إلى الإمارات.

وأوضح آل سحيم، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ “الفيديو المثار والذي يظهر فيه الشيخ عبدالله بن علي قديم وقبل أن ينشأ حسابه على تويتر، ونعلم الظروف التي دعته لقوله آنذاك”، مضيفًا: “نطمئن الجميع بسلامته وسينشر الشيخ عبدالله رسميًّا عبر حسابه ما يؤكد ذلك”.







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