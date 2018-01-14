عبد الرحمن العبيد صفقة مهمة لنادي النصر لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في التعاقد مع اللاعب عبدالرحمن العبيد، ظهير أيسر فريق القادسية، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويبحث النصر، بقيادة رئيسه الجديد سلمان المالك، عن تعزيز صفوفه بصفقات قوية من أجل المنافسة والتألق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

وساهم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في انتقال اللاعب عبدالرحمن العبيد إلى صفوف العالمي.

وتوجَّه سلمان المالك بالشكر لآل الشيخ بعد إتمام الصفقة، خاصة أن هيئة الرياضة ساعدت الأندية في الفترة الأخيرة بعد أزمة الديون المالية التي تعرضت لها.

ويعد انتقال اللاعب عبدالرحمن العبيد مهماً وصفقةً قويةً لنادي النصر، خاصة أن اللاعب صاحب ال24 عاماً تألق بقوة وبشكل لافت للنظر مع نادي القادسية بجانب قدراته الهجومية والدفاعية المميزة.

وكان النصر بحاجة للتعاقد مع ظهير أيسر قوي، خاصة أن المدرب البوليفي جوستافو كوينتروس أكد عدم رغبته في استمرار المغربي سعد لكرو في صفوف العالمي خلال الفترة الأخيرة.

ويمرّ النصر بفترة سلبية من النتائج، حيث خسر في الجولة ال17 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين من فريق الفيحاء بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالله إبراهيم كنو.

ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الفيصلي صاحب المركز الثالث.

ومن المنتظر أن ينضم عبدالرحمن العبيد لتدريبات نادي النصر يوم الثلاثاء المقبل.

سيخوض النصر مباراته المقبلة في الدوري السعودي ضد فريق التعاون يوم 27 يناير الجاري.

سبق لفريق النصر أن تعاقد مع اللاعب المصري حسام غالي من صفوف فريق الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يُذكر أن اللاعب عبدالرحمن العبيد لعب مع نادي القادسية لمدة 5 سنوات بداية من عام 2013 ولغاية عام 2018، ويسعى النصر خلال الفترة المقبلة في الاستمرار في تعزيز صفوفه بصفقات قوية قبل نهاية فترة انتقالات يناير.







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