عبر الإيميل.. وزير الصحة يفند شائعات إلزام الموظفين على التحويل للتشغيل الذاتي

المواطن - وليد الفهمي- جدة

فند وزير الصحة، توفيق الربيعة، الشائعات التي روجت حول إلزام الوزارة إحالة الموظفين للتشغيل الذاتي.

وقال الربيعة في رسالة عبر “الإيميل”: إنه يُجرى حاليًّا التطبيق التجريبي لنموذج الرعاية الصحية الجديد في 4 تجمعات استكشافية تبدأ في المنطقة الشرقية، عبر سلسلة من الخطوات التحضيرية التي تم إنجازها والخطوات الجارية حاليًّا وخطوات أخرى لاحقة.

وأشار الربيعة إلى أن هذه التجمعات ضرورية لهذا التطبيق التجريبي وبناء الموارد والإمكانية حوله، وهي أيضًا سوف تشكل نواة الشركات المملوكة للدولة التي ستتولى إدارة تطبيق النموذج وبناء تفاصيله واحتياجاته الإدارية والفنية على هيكل إداري موحد بحسب خطة التحول، وستطلق عدة شركات في عدة مناطق قريبًا.

وأضاف: “نعمل على هذا التحول المؤسسي وفق خطة مرحلية متدرجة تهدف إلى تحويل الإدارات والمديريات التي تقدم الرعاية الصحية إلى شركات مملوكة للدولة تتبنى آليات العمل المؤسسي في تأدية دورها”.

وقال: “إن هدف مشروع التحول الصحي بما فيه من تحول مؤسسي هو إعادة بناء النظام الصحي ليكون وفق ما يحتاجه المستفيد بآليات وإجراءات فعالة وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة، مما سيزيد جودة الخدمة وأمانها وسيقلل تكاليفها ويحقق الرضا عنها ويحسن تجربة المستفيدين منها”.

وأكد وزير الصحة أنه لن يكون هناك إلزام لموظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي ولا العكس، بل سيبقى الخيار للموظف.

وفي المقابل فإن التحول المؤسسي سيوفر بيئة عمل محفزة تعيد صياغة المهام والوظائف لتدعم الكفاءة والإبداع وتتيح للجميع وبصورة عادلة فرص الارتقاء الوظيفي والتطوير.

وختم بقوله: “كلي ثقة بأن أبطال الصحة قادرون على إنجاز التطلعات وتحقيق رؤية الوطن”.







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