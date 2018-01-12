عزت: نرفض اللعب في قطر.. وهذا السبب يمنع احتراف اللاعبين

المواطن – مروة نبيل

شدَّد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، على أن الأندية السعودية لن تلعب في قطر ضمن منافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “زيارة الوفد الآسيوي اليوم بشأن قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي الذي يشدد على لعب مباريات دوري أبطال آسيا في قطر وأبلغناهم بأننا نرفض ذلك بشدة”.

وتابع عزت: “لن تلعب الأندية السعودية في قطر وهذا أمر محسوم، كما أننا ننتظر القرار النهائي في اجتماع المكتب التنفيذي بشهر فبراير.. من دون الأندية السعودية والإماراتية فهذا يعني الفشل للبطولة الآسيوية”.

وعن عدم احتراف اللاعبين السعوديين، قال عزت: “الأسعار المبالَغ فيها سبب يمنع اللاعب السعودي من الاحتراف خارجيًّا؛ حيث إن المتوسط هو 27 ألف دولار شهريًّا.. الحل أن يهبط الرقم لما يتوازى مع الطلب”.

وأضاف: “46 مليون ريال هو مجموع رواتب اللاعبين في أندية دوري المحترفين السعودي شهريًّا.. نطمح أن تكون نصف تشكيلة المنتخب السعودي من المحترفين خارجيًّا.. أسعار اللاعبين السعوديين ضعف أسعار اللاعبين في الصين وغيرها”.

وبشأن حضور العائلات المباريات من الملاعب، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “العائلات جزء من متابعي كرة القدم في السعودية، ولا مانع لدي بحضور عائلتي للملاعب وحضور المباريات”.







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