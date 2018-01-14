عقدة الأنفليد مستمرة في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

المواطن – مروة نبيل

ألحق فريق ليفربول هزيمة ساحقة على ضيفه مانشستر سيتي، حيث أمطر شباكه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ23، لتستمر عقدة ملعب الأنفليد الذي أُقيمت عليه مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهدت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي استمرار عقدة ملعب الأنفيلد، بعدما فشل السيتيزن في تحقيق الفوز عليه للمباراة الخامسة عشرة على التوالي بمنافسات البرليميرليج، وذلك وفقًا لشبكة “سكاي سبورت” للإحصائيات.

وأحرز أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كل من أليكس تشامبرلين، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، ومحمد صلاح لصالح الريدز، وسجل للسيتيزن ليروي ساني، برناردو سيلفا، وإلكاي جوندوجان.

وبعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم، تجمد رصيد السيتيزن عند 62 نقطة، بينما ارتفع رصيد الريدز إلى 47 نقطة متساويًا مع فريق مانشستر يونايتد وتشيلسي.

يُذكر أن آخر فوز حققه مانشستر سيتي على ليفربول في الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفليد يعود إلى عام 2003.‎







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