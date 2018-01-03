على ذمة الفراج .. صفقة مهمة في الأهلي قريبًا

المواطن – مروة نبيل

زف الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، نبأً سارًّا لجماهير النادي الأهلي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب وليد الفراج على “تويتر”: “الأهلي يقترب من صفقة مهمة بدعم من هيئة الرياضة.. ننتظر 36 ساعة وربما أقل، وعبدالشافي في الطريق إلى الفتح..”، وأرفق هاشتاق “ولع يا دوري” مع تغريديته.

وخرج المصري المحترف في صفوف النادي الأهلي محمد عبدالشافي، من حسابات المدرب سيرجي ريبروف، خاصة أنه يُفضل اللعب بالظهير الأيسر منصور الحربي، بدلًا من شيفو.

ويسعى النادي الأهلي لإبرام تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق، من أجل تقديم مستويات مميزة في البطولات المحلية والقارية والتتويج بها، خاصة أنه يأمل تعثر الهلال في دوري المحترفين السعودي، لانتزاع الصدارة منه.







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