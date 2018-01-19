على ذمة رويترز : وزير الدولة العساف سيرأس وفد المملكة إلى دافوس

المواطن - الرياض

من المقرر أن تشارك المملكة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأسبوع المقبل، بوفد يرأسه وزير الدولة إبراهيم العساف؛ بحسب “رويترز”.

يذكر أن العساف شغل في السابق منصب وزير المالية، كما كان عضوًا في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

يذكر أن منتدى دافوس هو منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية وكل القادة المجتمعيين من أجل تشكيل العالمية، وأيضًا الأجندات الإقليمية والصناعية. قد تأسست المنظمة على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في كولوجني التابعة لجنيف في سويسرا، كما افتتحت في عام 2006 مكاتب إقليمية في العاصمة الصينية بكين ونيويورك في الولايات المتحدة.







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