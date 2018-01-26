على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. “لا يخدعوك” تعرّف بمخاطر المخدّرات

المواطن ـ الرياض:

تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقام حاليًا بالصياهد الجنوبية للدهناء، بمبادرة “لا يخدعوك”، للتعريف بمخاطر المخدرات واستعمالها، وإكساب الزوار المهارات اللازمة للتعامل مع المصابين بالإدمان أيًّا كان نوعه.

وتهدف المبادرة إلى التثقيف ورفع الوعي بمخاطر المخدرات على الأسرة والفرد والمجتمع، وبيان الأضرار الحقيقية المترتبة على إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية بأسلوب علمي ومقنع، وتحفيز الشباب نحو رفض تعاطي المخدرات بكشف تلاعب وتحايل مروجي المخدرات وألاعيبهم للزج بهم في دوامة الإدمان، إلى جانب التركيز على عوامل الخطورة التي أثبتت الدراسات أنها سببٌ لوقوع الشباب في إدمان المخدرات، والإسهام في حفظ أمن الوطن ووقاية المجتمع من المخدرات والجرائم المرتبطة بها.

ويقدم القائمون على المبادرة طيلة أيام المهرجان محاضراتٍ تعريفيةً بالطرق والأساليب التي تقوم بها عصابات تهريب المخدرات لمحاولة إدخالها لأراضي المملكة، والتعريف بالدور والجهود التي يبذلها رجال الأمن في التصدي لهذه الشبكات الإجرامية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”.







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