علي أكبر ولايتي يهدد متظاهري إيران بالشوي

المواطن ـ الرياض

توعَّد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، بـ”شوي” المتظاهرين الذين رفعوا خلال الأيام الماضية شعارات تندد بدور إيران في سوريا ولبنان وفلسطين، وقاموا بإحراق العلم الإيراني.

وأكّد ولايتي، خلال تصريحات له من مدينة رشت شمال إيران، نقلتها وسائل إعلام رسمية، أنَّ “إيران التي ترفع راية المقاومة من إيران إلى بغداد ودمشق وفلسطين ستقضي على مثيري الشغب، وستجفف جذورهم”.

وأضاف: “البعض يشتم رائحة كباب، هذه ليست رائحة كباب، بل رائحة حرق من يمثلون داعش”، واصفًا المحتجين الذين قاموا بحرق العلم الإيراني خلال مسيرات الاحتجاج بأنهم “يمثلون الرجعيين وأعداء الشعب”.







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