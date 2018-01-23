عمرو مدني لـ”المواطن”: نسعى أن تكون العلا مزارًا سياحيًا ثقافيًا وعالميًا

المواطن - فهد الدوسري - تصوير - عبدالإله الخيبري - العلا

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو مدني، أن الهيئة تسعى أن تكون محافظة العلا مزارًا سياحيًا تراثيًا وثقافيًا وعالميًا في المستقبل، وتهتم بالتنمية الشاملة المسؤوله عن الإنسان والبنيان.

وفي شأن إنشاء معرض دائم في مدينة الرياض يشرح خطوات الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أكد عمرو مدني، لـ”المواطن” خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد على مسرح إدارة التعليم بالعلا، أنها تبدو فكرة جيدة وبالتأكيد ستكون هناك وسيلة للتعرف على مشاريع الهيئة الملكية ربما في العلا أو في الرياض، وستكون هناك وسائل دائمة أو متنقلة، موضحًا أن العملية تعتبر جزءًا بسيطًا من عملية تعليم الإنسان.

يذكر أنَّ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بدأت عملها عقب أمر ملكي، جاء تأكيدًا لأهمية تلك المحافظة التاريخية، ومن أجل تطويرها لتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية، والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة 2030.

وتعدُّ‏‫ محافظة العلا، من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ في المملكة العربية السعودية، وتحوي آثارًا عظيمة بعضها ظاهر وبعضها مدفون تحت الأرض. كما فيها آثار موغلة في القدم كآثار قوم ثمود ومدائن صالح والحجر، وهي مدينة سياحية متكاملة.







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