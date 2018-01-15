عمر خربين يصدم الهلال!

المواطن – مروة نبيل

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صدمة قوية، بسبب الإصابة التي تعرض لها نجم الزعيم، السوري عمر خربين، مؤخرًا وستؤدي إلى غيابه لفترة طويلة.

وأكد نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، أن الفحوصات الطبية أظهرت تعرّض عمر خربين، لتمزق في أربطة مفصل القدم، وتم تثبيته بالجبيرة، ومن المتوقع أن يزيلها عقب ثلاثة أسابيع على الأقل.

وسيغيب عمر خربين عن العديد من مباريات الهلال الهامة في الدوري السعودي للمحترفين، ومنها الرائد، الباطن والنصر، وقد يستمر غيابه حتى ديربي الرياض أمام فريق الشباب، المُقرر إقامته منتصف الشهر المقبل.

وكان عمر خربين قد تعرض للإصابة في كلاسيكو الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، ولم يستطع استكمال المباراة ليخرج في الدقيقة 11، ويُشارك مختار فلاتة بدلًا منه.







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