عملة جديدة لمواجهة التضخم في موريتانيا

المواطن - متابعة

استبدل الموريتانيون، أمس الاثنين، عملتهم الأوقية بالعملة الجديدة التي أطلقتها الحكومة في مسعى لمواجهة التضخم.

وبدايةً من 1 يناير 2018 أصبحت الورقة النقدية فئة 10 أوقيات، أوقية واحدة، وستستغرق مرحلة استبدال العملة 6 أشهر بدءًا بأكبر الفئات وهي 5 آلاف أوقية، وفق “فرانس برس”.

وأعلن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز العملة الجديدة في 28 نوفمبر، المصادف العيد الوطني للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ولفت إلى أن استبدال العملة يساعد على استعادة الأوقية “مكانتها في المعاملات المالية وحماية القدرة الشرائية للمواطن مع خفض كمية النقد المتداول”.

وكان محافظ البنك المركزي، عبدالعزيز ولد الداهي، قد نفى في ديسمبر شائعات عن خفض قيمة الأوقية، مؤكدًا أن “نظام الإصلاح الجديد لا تأثير له على القوة الشرائية، ولا على قيمة ادخار الأموال”.







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