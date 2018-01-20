عملية عفرين تتواصل على إيقاع تحذيرات دولية لتركيا

المواطن - متابعة

لا يزال الجيش التركي يواصل قصف مواقع كردية في سوريا ضمن ما أسماه عملية عفرين التي تلاقي انتقادات أمريكية وروسية على حد سواء.

وطالبت أمريكا تركيا قبل أيام بعدم القيام بأي عملية عسكرية في عفرين والتركيز على محاربة الإرهاب، في حين ترى تركيا أن عملية عفرين موجهة لتنظيمات إرهابية وفقاً لمعايير أنقرة.

وقالت الخارجية الأمريكية، على لسان مسؤولٍ رفيعٍ: إن الأنشطة العسكرية التركية في شمال سوريا تزعزع الاستقرار، بينما نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأنباء عن انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من مواقعهم في محيط قرية كفر جنة شمال عفرين، باتجاه مدينتي نبل والزهراء.

إلى ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن العملية العسكرية في عفرين شمال سوريا بدأت فعلياً وستستمر حتى منبج؛ للقضاء على الإرهاب على طول الحدود بين البلدين.

وكان الجيش التركي قال في بيان له اليوم إنه قصف مواقع للأكراد في منطقة عفرين السورية يومي الجمعة والسبت مستهدفاً مخابئ ومعاقل يستخدمها مقاتلو حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية، منوها بأن الإرهابيين قصفوا مواقع تركية في وقت سابق.

وتقع عفرين في أقصى الزاوية الشمالية الغربية من الحدود السورية التركية، يحدها من الغرب سهل العمق في لواء إسكندرون والنهر الأسود الذي يرسم في تلك المنطقة خط الحدود، من الشمال خط سكة القطار المار من ميدان إكبس حتى كلس، من الشرق سهل أعزاز ومن الجنوب منطقة جبل سمعان.







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