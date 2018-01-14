عودة خالد بن فهد لدعم النصر خطوة مهمة لسبب واحد

المواطن - محمد سمعه

مثّل خبر عودة الأمير خالد بن فهد لدعم نادي النصر بمثابة الخبر السعيد والمنتظر لجماهير العالمي، والتي تطمح لرؤية فريقها في مركز متقدم ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويعاني نادي النصر من العديد من المشكلات في الموسم الحالي أبرزها الخلاف الذي حدث من قبل بين اللاعبين حول شارة القيادة، وتذبذب الأداء في دوري المحترفين.

كما عانى النصر كذلك من أزمة الديون المالية والتي اجتاحت الفريق في الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود تنظيم إداري، بالإضافة إلى التعاقد مع صفقات بمبالغ مالية طائلة.

وكان سلمان المالك أعلن، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن عودة الأمير خالد بن فهد، رجل الأعمال البارز، من أجل الدعم المالي للعالمي في الفترة المقبلة.

ونجح النصر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في التعاقد مع اللاعب عبدالرحمن العبيد من صفوف فريق القادسية لمدة أربعة مواسم.

ويأمل سلمان المالك في دعم صفوف النصر بمزيد من الصفقات وذلك من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري المحترفين.

ويحتل النصر حالياً المركز الرابع في بطولة الدوري السعودي برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الفيصلي صاحب المركز الثالث.

وبعد عودة الأمير خالد بن فهد لدعم النصر مالياً طلب سلمان المالك من جميع العاشقين والمحبين للعالمي ضرورة التكاتف؛ وذلك من أجل دعم الفريق النصراوي لرؤية النتائج الجيدة خلال الفترة المقبلة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أطلق مبادرة “ادعم ناديك”؛ وذلك من أجل تشجيع الجماهير على التحرك ودعم أنديتها المفضلة مالياً خلال المرحلة المقبلة.

ونجح النصر في أن يحقق مركزاً جيداً في المبادرة مع زيادة عدد مشتركيه يوماً بعد الآخر لمساعدة العالمي مالياً.

وكان سلمان المالك، رئيس النصر، وصف عودة الأمير خالد بن فهد لدعم العالمي بمثابة البشرى والخبر السار لناديه في الفترة المقبلة، خاصة أن النصر سيتوفر له كافة السبل والوسائل لاختيار الصفقات المهمة له بعناية.







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