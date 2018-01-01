عُمان تعتمد ميزانية 2018 بعجز 3 مليارات ريال

المواطن - متابعة

اعتمد السلطان قابوس بن سعيد ميزانية عُمان لعام 2018 والتي تضمنت زيادة في النفقات العامة مع استقرار العجز عند الحد الذي شهدته الميزانية السابقة.

وأظهرت أرقام ميزانية 2018 في عمان إنفاقًا متوقعًا بقيمة 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار) مقارنة بـ11.7 مليار ريال في ميزانية 2017.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات لتصبح 9.5 مليار ريال مقارنة بـ8.7 مليار ريال في ميزانية عام 2017.

وبلغ العجز المتوقع هذا العام ثلاثة مليارات ريال، أي ما يعادل العجز المتوقع في ميزانية العام الماضي.

واعتمدت الميزانية الجديدة على افتراض متوسط لسعر النفط يصل إلى 50 دولارًا للبرميل مقارنة بـ45 دولارًا العام الماضي، وهو ما يعني إمكانية ارتفاع إيرادات السلطنة إذا ظلت أسعار النفط مستقرة.







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