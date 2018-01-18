غارات التحالف تقتل قياديين حوثيين ومرافقيهم وتدمر آليات الميليشيا في البيضاء

دمرت مقاتلات التحالف العربي في اليمن آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، جنوب صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري يمني بأن الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيا في منطقة شعب لبان بالمديرية وأدى ذلك إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا ومصرع وإصابة عناصرها الذين كانوا على متنها.

وأضاف المصدر في تصريح نقله موقع تابع للقوات المسلحة اليمنية، أن غارات أخرى للتحالف أصابت مستودع أسلحة تابعًا للميليشيا الانقلابية في ذات المنطقة.

وفي محافظة صعدة لقي اثنان من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهما، خلال المعارك العنيفة التي شهدتها جبهة البقع، بمحافظة صعدة، أمس الأربعاء.

وقالت مصادر ميدانية يمنية، إن القياديين الميدانيين للميليشيا العميد صالح محمد سعد الرباعي، والعقيد صلاح الدين محمد ناصر سيلان، لقيا مصرعهما مع خمسة آخرين في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في منطقة المليل، بمحور البقع، في مديرية كتاف.

يأتي ذلك في الوقت الذي حرر فيه الجيش اليمني، مناطق جديدة في محافظة صعدة خلال معارك خاضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، الموالية لإيران في محور البقع شمال المحافظة.

وقال مصدر عسكري إن الجيش حرر مناطق شاسعة في منطقة رشحة بالقرب من منطقة المليل قُدرت بأكثر من 10 كيلومترات. وأشار، إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في المناطق ذاتها.

وقال المصدر، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إن عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا قُتلوا جراء المعارك وغارات التحالف إضافة إلى أسر سبعة آخرين.

وفي جبهة ميدي قُتل خمسة من عناصر الميليشيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بجبهة ميدي الساحلية.

وأوضح مصدر عسكري أن المواجهات نشبت بين الجانبين عقب محاولة تسلل لعناصر الميليشيا إلى مواقع الجيش جنوب ميدي على مشارف وادي حيران.

وأسرت قوات الجيش خلال المواجهات عنصراً من الميليشيا فيما لاذ الآخرون بالفرار.