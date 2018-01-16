غداً .. تتويج الفرديات مع استمرار منافسات الشعل والشقح بمهرجان الإبل

المواطن - الرياض

يَشْهدُ مساء يوم غد الأربعاء تسليم جوائز المراكز الخمسة الأولى للفائزين في فئات الفردي بمسابقة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بموقع مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، فيما تستكمل فئة جَمل العشرين “إنتاج” بمنافسات الشعل والشقح.

وأوضح المتحدِّث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي أنَّ تتويج المراكز الأولى للفرديات حُـدِّد يوم الأربعاء لتسليمهم الجوائز والدروع والتقاط الصور التذكارية بحضور معالي الدكتور فهد بن عبد الله السماري.

وبيّن البقمي أنَّ فئة العشرين “إنتاج” ستعقبها منافسات فئة الثلاثين، تليها فئة الخمسين، ثم المائة، بالشروط نفسها التي أعلن عنها سابقًا وبنفس التنظيم والجدول المحدد، ويكون الدخول قبل موعد الجدول بيوم، كما تأخذ نفس الإجراءات المعلن عنها من كل اللجان.

وأكد البقمي أنَّ المشاركين كافة ملتزمون بالنظام والقلائد التي حددتها إدارة المهرجان، ولم تواجهنا أي حالة بعدم التزام النظام أثناء الدخول، مضيفًا: إنَّ بعض الإبل التي وُجِدتْ عليها ملاحظات، ويوجد إخلال بالشروط، ولذا تم استبعادها بناء على محاضر اللجان المختصة في هذا الجانب.

وقال البقمي: إنَّ المشاركين اعتادوا على نظام المهرجان، وطريقة المنظمين، ونشكر لهم تعاونهم، والأمور تسير على ما يرام، مشيرًا إلى أنَّ المهرجان يتمتع بتجهيزات كبيرة لجميع الفئات، (الفردي- الجَمل “20 إنتاج، 30، 50، 100”.







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