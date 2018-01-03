غدًا يوم مهم في حياة محمد صلاح لسبب واحد

المواطن - محمد سمعة

يأمل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري في الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن عام 2017 .

وإذا نجح صلاح في الفوز بالجائزة فسيكون ثاني لاعب مصري في التاريخ يفوز بهذه الجائزة بعد الأسطورة محمود الخطيب نجم النادي الأهلي المصري السابق.

ويتنافس صلاح مع كل من السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول والجابوني بير أوباميانج نجم بوروسيا دورتموند الألماني على الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017 حيث سيقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غدًا في دولة غانا .

سجل محمد صلاح 17 هدفًا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي ، كما ساهم بشكل أساسي في تأهل المنتخب المصري إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعد 28 عامًا من الغياب.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :