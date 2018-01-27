غرفة الرياض تطرح وظائف للرجال لدى 5 شركات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 5 شركات بالقطاع الخاص، هم: “شركة مجموعة فتيحي القابضة – شركة أسواق التميمي – مجموعة سلمان بن سعيدان للعقار – درة الريان للوحدات السكنية المفروشة – اليسرة فاشن”.

وأوضحت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، باسم:

– ممثل مبيعات.

– محاسب زبائن.

– مصفف خضار.

– حارس أمن.

– مدير مبيعات.

– مسوق عقاري.

– أخصائي تقنية معلومات.

– محاسب.

– مسؤول صيانة الفلل والمشاريع.

– أخصائي تسويق وإعلان.

– سكرتير.

– موظف استقبال.

– بائع.

وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر غرفة الرياض – شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 يناير 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)أو على البريد الإلكتروني: (trc@rdcci.org.sa).

ولتقديم طلب توظيف، اضغط (هنا).







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