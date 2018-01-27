غرفة الرياض تطرح وظائف للرجال لدى 5 شركات

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 5 شركات بالقطاع الخاص، هم: “شركة مجموعة فتيحي القابضة – شركة أسواق التميمي – مجموعة سلمان بن سعيدان للعقار – درة الريان للوحدات السكنية المفروشة – اليسرة فاشن”.
وأوضحت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، باسم:
– ممثل مبيعات.
– محاسب زبائن.
– مصفف خضار.
– حارس أمن.
– مدير مبيعات.
– مسوق عقاري.
– أخصائي تقنية معلومات.
– محاسب.
– مسؤول صيانة الفلل والمشاريع.
– أخصائي تسويق وإعلان.
– سكرتير.
– موظف استقبال.
– بائع.
وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر غرفة الرياض – شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 يناير 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.
وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)أو على البريد الإلكتروني: (trc@rdcci.org.sa).
ولتقديم طلب توظيف، اضغط (هنا).