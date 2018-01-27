غرفة الرياض تعلن عن وظائف للسيدات لدى 4 شركات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توفّر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، هم: “شركة النايفات للتمويل – شركة مدار التأمين – شركة سمسا للنقل السريع – شركة الموارد التجارية”.

وذكرت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، باسم:

– مسؤولة جودة.

– مسؤولة مبيعات هاتفية.

– محصلة ديون.

– مسوقة.

– مسؤولة مركز اتصال.

– منشطة مبيعات.

وأوضحت الغرفة أنّه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض، طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 29 كانون الأول/يناير 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).

ولتقديم طلب التوظيف، يُرجى الدخول (من هنا).







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