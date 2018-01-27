غرفة الرياض تعلن عن وظائف للسيدات لدى 4 شركات

غرفة الرياض تعلن عن وظائف للسيدات لدى 4 شركات

2018/01/27
الساعة 9:43 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توفّر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، هم: “شركة النايفات للتمويل – شركة مدار التأمين – شركة سمسا للنقل السريع – شركة الموارد التجارية”.

وذكرت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، باسم:

– مسؤولة جودة.
– مسؤولة مبيعات هاتفية.
– محصلة ديون.
– مسوقة.
– مسؤولة مركز اتصال.
– منشطة مبيعات.

وأوضحت الغرفة أنّه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض، طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 29 كانون الأول/يناير 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).

ولتقديم طلب التوظيف، يُرجى الدخول (من هنا).


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