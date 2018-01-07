غضب بعد رفع شركة ثمن دواء السرطان بنسبة 1400%

المواطن - متابعة

وقعت شركة أدوية أميركية، في انتقادات كبيرة؛ بسبب رفعها ثمن دواء لسرطان الدماغ بنسبة 1400%، ليصبح القرص الواحد منه بأكثر من 700 دولار.

وكانت شركة “نكست سورس بيوتكنولوجي” اشترت من شركة “بريستول مايرز سكويب” في عام 2013، البراءة الخاصة بعقار “لوموستين”، الذي كان يباع بـ50 دولارًا.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في ديسمبر الماضي، أن ثمن القرص أصبح 768 دولارًا، وصار هذا العقار يباع في الولايات المتحدة باسم “غليوستين”.

وبحسب موقع “كندا دروغز”، يباع هذا العقار باسم آخر هو “سينو” بمبلغ 35 دولارًا للقرص الواحد.

ويتجاوز عمر العقار 40 عامًا، ويوصف للمصابين بنوع شائع وقوي من سرطان الدماغ، الذي قلما ينجو المصابون به.







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