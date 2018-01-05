غفت بجواره في رحلة ليلة فتحرش بها رغم وجود زوجته

المواطن - متابعة

اتهمت امرأة راكبًا بأنه تحرش بها أثناء نومها في المقعد المجاور له، على متن إحدى الطائرات.

واعتقلت السلطات الفيدرالية الأميركية في ولاية ميشيغان الرجل الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، بعد أن اتهمته المرأة أنه تحرش بها جنسيًّا في رحلة طيران ليلية.

وكان الرجل يجلس في موقع متوسط بين المرأة التي كان مقعدها بجانب النافذة، وبين زوجته، ولم يمنعه وجود الأخيرة على بُعد سنتيمترات منه من التورط في الانتهاك الجنسي.

ووقعت الحادثة على متن طائرة تابعة لشركة سبيريت إيرلاينز، حينما كانت في طريقها، من لاس فيغاس إلى ديترويت.

ويواجه الرجل اتهامًا بانتهاك جنسي مشدد، واحتُجز بدون كفالة بعد ظهوره أمام محكمة اتحادية في ميشيغان، الخميس.







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