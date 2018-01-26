فاجعة الكدمي تتكرر في المضايا .. حادث يقتل ٦ من أسرة واحدة

المواطن ـ علي شيبان ـ جازان:

أكّدت مصادر خاصة لـ”المواطن” أنَّ حادثًا مروّعًا حدث مساء الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، أسفر عن 6 وفيات من أصل 13 شخصًا من أسرة واحدة.

وأوضحت المصادر، في تصريحاتٍ خاصةٍ إلى “المواطن”، أنّه شهدت منطقة جازان مساء اليوم الخميس، حادثًا مروريًّا مروعًا، بين سيارة من نوع “برادو” وسيارة “تريلا” على طريق المضايا – السهي.

وبيّنت أنّه “نتج عن الحادث وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال في مكان الحادث، وتم نقل الباقي إلى المستشفى وهم في حالة حرجة”.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، بيشي الصرخي، أنَّ “غرفة العمليات تلقَّت مساء اليوم الخميس عند الساعة 8:25 بلاغًا عن حادث تصادم سيارة تُقِلّ عائلة، وقلاب، على مدخل الصوارمة، الطريق الساحلي، الذي يربط مركز الحكامية بمحافظة السهي”.

وأشار الصرخي إلى أنّه “على الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، تحت إشراف القائد الميداني، علي عبدالرحمن هتان، وعند وصول الفرق الإسعافية، تبين وجود 11 حالة، منها 6 حالات وفاة و5 حالات إصابتهم حرجة”.

وأضاف: “تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى أحد المسارحة العام لتلقي العلاج”.

يُذكر أنَّ منطقة جازان ودَّعت قبل أسبوع أسرة سعودية مكونة من 7 أشخاص في محافظة صبيا، في حادث مشابه لحادث اليوم الخميس، وذلك في مركز الكدمي.

وكان وزير النقل، قد أقال مدير طرق جازان، إثر حادثة الكدمي، التي كانت ناتجة عن إهمال صيانة الطريق.







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