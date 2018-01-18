فاينانشيال تايمز: وديعة المليارين ترفع المعاناة عن شعب اليمن

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن الوديعة التي أعلنت عنها المملكة لصالح البنك المركزي اليمني من شأنها أن تُخرس أي اتهامات مُغرضة ضد الرياض، لا سيما وأن تلك الوديعة قد تسهم بشكل رئيسي في تخفيف حدة التراجع الواضح في الاقتصاد اليمني المتأثر بالصراع الداخلي الذي تشعله جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تلك الوديعة تأتي بعد دعوة رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، إلى دعم الريال والذي خسر أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بدء الحرب، كما انهار الاقتصاد اليمني، ما أدى إلى مواجهة أكثر من 60% من السكان لنقص حاد في الأغذية، بينما يواجه 8 ملايين شبح المجاعة.

وقالت أمل ناصر، وهي خبيرة اقتصادية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن “حقن الأموال من غير المرجح أن يساعد في حل المشاكل الاقتصادية في اليمن بشكل جذري، ولكن يمكن أن يؤدي إلى الحد من تراجع الريال اليمني”، مضيفة ” أن “ما يمكن أن تفعله هذه الوديعة بجانب التوصل إلى سياسات مناسبة من البنك المركزي اليمني، هو إبطاء تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد ووقف المزيد من تخفيض قيمة العملة، فالوقت قد حان لأن يظهر البنك المركزي اليمني القيادة”.

ووصف جيمي ماكجولدريك المنسق الإنساني للأمم المتحدة في اليمن، القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأنه “خطوة بناءة ومُرَحبة”، لا سيما وأنها ترفع بعض الأعباء والقيود عن كاهل اليمن وشعبه.

ودعا المنسق الإنساني للأمم المتحدة في اليمن جميع الأطراف في النزاع إلى الامتناع عن أي عمل تخريبي قد يؤدي إلى مزيد من المعاناة للشعب اليمني”.

ويسيطر الحوثيون على ميناء الحديدة، وينهبون المساعدات الإنسانية التي تصل إلى اليمن عبر هذا المنفذ لتعزيز وضعهم السياسي والاقتصادي على حساب الشعب اليمني.







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