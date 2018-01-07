فتح باب التقدم على وظائف الحراس بتعليم القويعية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القويعية، اليوم الأحد، عن فتح باب التقدم على وظائف حراس لعدد من مدارس البنين والبنات عن طريق المفاضلة اعتبارًا من 20/ 4/ 1439هـ وحتى يوم 30/ 4/ 1439هـ، وذلك على الرابط التالي: (هنا).

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

انطباق شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.

ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية، ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

الأولوية لمن لديه إثبات سكن في مقر الوظيفة.

ألا يقل عمر المتقدم عن (35) عامًا لمدارس البنات، ولا يقل عن (25) عامًا لمدارس البنين حسب تاريخ الميلاد الهجري.

ألا يكون عليه سوابق لدى الجهات الأمنية.

اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

ألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية، أو موظفًا حكوميًّا.

أن يجتاز الفحص الطبي.

سلامة المظهر من حيث (الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل).

المتقدم مسؤول عن مطابقته للشروط المطلوبة وصحة معلوماته.

أن يكون محصنًا (متزوجًا) لحراس مدارس البنات.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم القويعية، عبدالرحمن الشافي، أن التقدم على الوظائف المعلن عنها يكون من خلال رابط التقديم المعلن عنه على موقع الإدارة الرسمي، وعلى حساب الإدارة في “تويتر”، ولا يستدعي الحضور للإدارة. وأضاف الشافي بأن على المتقدمين التأكد من انطباق الشروط عليهم؛ حيث سيستبعد كل من لا تنطبق عليه الشروط.







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