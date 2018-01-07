فتح باب القبول بقيادة سلاح المشاة لحملة الثانوية العامة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية- لجنة القبول المركزية- عن فتح باب القبول لصالح قيادة سلاح المشاة، لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من يوم الأحد الموافق (1439/04/20هـ) حتى يوم الخميس الموافق (1439/04/25هـ)، حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى مَن نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165سم)، وأن يكون الوزن متناسباً مع الطول.

– أن يتميز المتقدم باللياقة البدنية العالية.

– أن لا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 28 سنة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلاً اضغط (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :