فرجاني ساسي يصل المملكة للانضمام إلى النصر

المواطن - محمد سمعه

وصل اللاعب التونسي فرجاني ساسي إلى المملكة وذلك من أجل الانتظام في تدريبات نادي النصر بعد التعاقد معه.

وأعلن النصر عبر حسابه على تويتر عن وصول ساسي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث كان في استقباله حمود الشهري مدير العلاقات العامة بالنصر.

وأكد ساسي عند وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي أنه سيجتهد ليكون عند حسن ظن جماهير العالمي خلال المرحلة المقبلة.

وكان النصر تعاقد مع فرجاني ساسي من صفوف نادي الترجي التونسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عبر حساب #النصر الرسمي في سناب شات

محترف #العالمي الجديد التونسي فرجاني ساسي .. يتحدث للعالميين بعد وصوله إلى الرياض 💛💙 pic.twitter.com/WxY6egrVnU — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 30, 2018







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