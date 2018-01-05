فرح إسرائيلي باستضافة قطر لاعب تنس إسرائيليًّا !

المواطن- أحمد حسن

عبَّر يوناتان جونين، المسؤول عن الدبلوماسية الرقمية بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن سعادته باستضافة قطر لاعب تنس إسرائيليًّا في إحدى البطولات.

ومن خلال تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي في تويتر قال: كم أكون سعيدًا وأنا أرى اللاعبين الإسرائيليين وهم يشاركون في مختلف البطولات لجميع الألعاب بالشرق الأوسط، والآن يشارك نجم التنس الإسرائيلي “دودي سيلا” في بطولة قطر المفتوحة للتنس والمقامة حاليًا في الدوحة، حظ سعيد لـ”سيلا” وأي لاعب إسرائيلي يخوض المباريات في أي دولة بالمنطقة.

يُذكر أن اللاعب الإسرائيلي “دودى سيلا” سوف يشارك في بطولة قطر المفتوحة للتنس؛ حيث كشفت صورة لوحة إعلانات البطولة، ويظهر فيها علم إسرائيل بجوار اسم اللاعب.











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