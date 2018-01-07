فرنسا تخسر نحو 200 مليون يورو بسبب كارمن واليونور

المواطن - متابعة

أوقع مرور عاصفتي كارمن واليونور في فرنسا، أضرارًا لأكثر من 150 ألف شخص، بتكلفة قدرت بنحو 200 مليون يورو.

وبحسب بيان الاتحاد الفرنسي للتأمين، هذه الأرقام يمكن أن تتطور بالنظر إلى مخاطر الفيضانات التي ما زالت مستمرة.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي للتأمين برنار سبيتز فيبيان: إن شركات التأمين “تعمل بشكل تام” مع الأفراد والمؤسسات “لدفع التعويضات في أقرب وقت ممكن”.

وعاد الهدوء، بعد مرور العاصفة اليونور الذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأراضي الفرنسية، لكن الفيضانات التي تلت الأمطار الغزيرة ما زالت تتطلب تأهبًا خاصًّا.







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