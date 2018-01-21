فرنسا تُحبط اعتداء إرهابيًّا ضد هدف مجهول

المواطن- متابعة

وجهت الشرطة الفرنسية في باريس تهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ومبايعة تنظيم “داعش” في شريط مصور، إلى شاب (33 عامًا).

والشاب غير المعروف لدى الأجهزة الأمنية اعتقل الثلاثاء في منطقة نيم (جنوب) من جانب الإدارة العامة للأمن الداخلي.

وعثر على مواد يمكن استخدامها في صنع متفجرات لكن أي هدف معروف لم يتم تحديده، بحسب المصادر المذكورة.

وقال مصدر قريب من التحقيق: “إنه أول اعتداء تحبطه الإدارة العامة للأمن الداخلي منذ بداية العام”.

ووجهت إلى الشاب، أمس السبت، تهمة “الانتماء إلى عصابة إرهابية إجرامية”.

وخلال عمليات التفتيش “تم ضبط مواد يمكن استخدامها في صنع متفجرات وعبوة قد تكون ناسفة، إضافة إلى نظام تفجير”.







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