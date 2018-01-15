فض المنازعات تُغرم الرائد لهذا السبب

المواطن – مروة نبيل

قررت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع غرامة مالية كبيرة على نادي الرائد، بسبب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق، سلطان اليامي.

وأعلن حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، منذ قليل، عن قرار “فض المنازعات”، بإلزام نادي الرائد بدفع 217.500 ريال للاعب سلطان اليامي، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي 10.875 ريالًا أمام الغرفة.

وشددت غرفة فض المنازعات، على أن دفع الغرامة المالية يكون خلال ثلاثين يومًا، تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف، أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.



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