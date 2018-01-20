فعلتها ناتاشا.. اتفقا على الانتحار وغدرت به!

المواطن- متابعة

أمرت محكمة بريطانية، أمس الجمعة، بالسجن لمدة 4 أعوام لامرأة تركت رجلًا يموت بعد أن انضمت إليه للانتحار معه، ثم تركته يموت دون طلب المساعدة.

وأدانت هيئة محلفين في محكمة ليستر كراون، ناتاشا جوردون (44 عامًا)؛ لأنها شجعت ساعي البريد، ماثيو بيركينشو 31 عامًا على الانتحار، بعد أن تعرفت عليه على شبكة الإنترنت عندما نشر رسالة في ديسمبر 2015 يقول فيها: إنه يسعى إلى العثور على “شخص يشاركه في الانتحار” لليوم التالي، حسبما قالت الشرطة وهيئة الادعاء.

وذهب جوردون وبيركينشو إلى خزان مياه في مدينة روتلاند في مقاطعة ليسترشاير في إقليم إيست ميدلاندز، إلا أن جوردون تركت بيركينشو وحده في السيارة بمجرد أن امتلأت بغاز أول أكسيد الكربون، ثم أخرت إبلاغ السلطات بما حدث حتى لما بعد فوات الأوان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :