فلسطين تُدوّل قضية الطفلة عهد التميمي

المواطن - متابعة

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، محكمة الجنايات الدولية بممارسة ولايتها القانونية دون إبطاء، ومنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين على خلفية استمرار اعتقال الطفلة عهد التميمي.

وجاءت الدعوة الفلسطينية في بلاغ وجهه الوزير المالكي إلى السيدة فاتو بنسودة، منسقة المحكمة، أشار فيه إلى تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً في تنفيذ سياساتها وممارساتها الاستعمارية غير مشروعة في أرض دولة فلسطين المحتلة، وشدد البلاغ على وجه الخصوص، على حالات انتهاكات حقوق الأطفال.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية الطفلة عهد التميمي ذات الـ16 عاماً منذ أكثر من 3 أسابيع دون محاكمة، وجددت اعتقالها أكثر من 5 مرات، ينتهي آخرها في 31 يناير الجاري.







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