فنانة مصرية شهيرة تكشف كواليس إصابتها بمرض خطير

المواطن- القاهرة

كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض، أنها أصيبت بمرض خطير في عام 2015، دفعها للابتعاد قليلًا عن المشاركة في الأعمال الفنية.

وأوضحت عايدة رياض، في تصريحات على شاشة “سي بي سي” المصرية، أنها كانت مريضة بمرض خطير، وتكتمت على الأمر لأنها لم ترد أن يعلم أحد عنه، مضيفةً أنها كانت تذهب إلى الطبيب كل 20 يومًا لمدة 3 أيام بسبب الكيماوي.

وقالت عايدة رياض: إنها كانت تشعر بالرعب والقلق بعدما علمت بما تعانيه، لتقرر الاعتذار عن الأعمال التي تقدم لها، ولكن الطبيب نصحها بالعودة مرة أخرى إلى التمثيل؛ لأن هذا الأمر سيكون مفيدًا لحالتها الصحية.







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