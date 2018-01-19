فودة: لجنة الحكام تحتاج لوقفةٍ حاسمةٍ من الاتحاد السعودي

المواطن - مروة نبيل

كشف الخبير التحكيمي محمد فودة، عن أبرز الحالات التحكيمية في مباراة الاتحاد والاتفاق ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لجنة الحكام تحتاج لوقفة حاسمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال فودة: “في الدقيقة 9 لا توجد مخالفة على مدافع الاتفاق داخل منطقة الجزاء ولا ضربة جزاء للاتحاد وقرار الحكم صحيحٌ باستمرار اللعب، وفي الدقيقة 14 سقوط مهاجم الاتفاق داخل منطقة الجزاء الاتحادية وهي مخالفة على المهاجم ولا وجود للمخالفة على المدافع”.

وتابع: “هدف الاتفاق صحيح ولا وجود للتسلل على المهاجم داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 33 سقوط مهاجم الاتفاق داخل منطقة الجزاء الاتحادية بعد مخالفة من مدافع الاتحاد وهي ضربة جزاء لنادي الاتفاق لم تُحْتَسب من الحكم”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”أكشن يا دوري”: “في الدقيقة 58 مخالفة على مهاجم الاتحاد فيلانويفا بعد مشادة مع مدافع الاتفاق داخل منطقة الجزاء، وكان يجب إنذار لاعب الاتحاد بالبطاقة الصفراء ثم طرد مدافع الاتفاق بسبب قيامه بالضرب واحتساب مخالفة للاتفاق”.

وواصل قائلًا: “المخالفة المُحْتَسبة التي سجَّل منها الاتحاد الهدف الأول غير صحيحة والقرار كان عكسيًّا، وفي الدقيقة 63 سقوط مهاجم الاتفاق داخل منطقة الجزاء الاتحادية ولا وجود للمخالفة على مدافع الاتحاد”.

وأردف فودة قائلًا: “في الدقيقة 69 لا وجود للتعمد بلمس الكرة باليد من مدافع الاتفاق داخل منطقة الجزاء، ولا توجد ضربة جزاء للاتحاد، وفي الدقيقة 90 طرد حارس الاتفاق قرار غير صحيح من الحكم؛ لأن الحارس لم يرتكب المخالفة.. الوقت بدل الضائع المحتسب من الحكم في الشوط الثاني كان بسبب توقف اللعب”.

واختتم تصريحاته بشأن مباراة الاتحاد والاتفاق قائلًا: “مارك كلاتينبرغ رئيس لجنة الحكام يحتاج لوقفة حاسمة من الدكتور عادل عزت رئيس اتحاد القدم لسفره المتكرر خارج المملكة.. هناك حكام يحكمون المباريات دون دخول اختبارات اللياقة”.







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